La Iasi se desfasoara, in perioada 22–23 iunie 2017, a III-a editie a Simpozionului national "Memorialistica romaneasca: intre documentul istoric si obiectul estetic". Simpozionul este organizat de Institutul de Filologie Romana „A. Philippide” – Filiala din Iasi a Academiei Romane, in colaborare cu Asociatia Culturala „A. Philippide” si are loc la Filiala din Iasi a Academiei Romane, Bdul. Carol I, nr. 8.

Participa specialisti din Bacau, Bucuresti, Craiova, Iasi, precum si din Chisinau – Republica Moldova.

In cadrul simpozionului va avea loc prezentarea cartilor "Scrisori catre Monica. 1951–1958, vol. II" de Ecaterina Balacioiu-Lovinescu, "Batalia lor. Femeile din Romania in Primul Razboi Mondial" de Alin Ciupala si "Un secol al memoriei. Literatura si constiinta comunitara in epoca romantica" de Doris Mironescu.

Deschiderea simpozionului are loc pe 22 iunie 2017, ora 9:00, in Sala de conferinte a Filialei din Iasi a Academiei Romane, Bdul. Carol I, nr. 8.