Ieri dimineata, procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Iasi (DIICOT) Iasi au anihilat o retea de crima organizata care actiona intr-un mod cat se poate de bizar: parintii isi obligau copiii sa comita furturi, talharii si sa cerseasca. Este una dintre cele mai ample actiuni coordonate de procurorii ieseni in ultimii ani. Au fost mobilizate forte de ordine impresionante. Laau participat 140 de politisti si peste 170 deActiunea procurorilor ieseni a beneficiat de sprijinul logistic si de finantarea Eurojust. Este o unitate de cooperare juriciara a Uniunii Europene care sprijina coordonarea si cooperarea intre autoritatile nationale pentru a le ajuta sa combata fenomenele grave de criminalitate organizata care afecteaza cel putin doua state al UE. In momentul in care au inceput perchezitiile la Iasi au inceput perchezitiile si la Paris, sub coordonarea Directiei de Politie Judiciara din capitala Frantei.Practic au fost ridicati si retinuti cetateni romani, in special de etnie roma, atat din Iasi cat si din Franta. De asemenea, au fost descoperiti unii membri ai retelei in judetul Prahova si in Roman. Nu doar actiunea de la Iasi a fost una impresionanta. Au fost implicati un numar foarte mare dein prinderea tiganilor plecati acolo.Acest grup este format din peste 120 de persoane atat pe teritoriul Romaniei cat si al Frantei. Din acest numar fac parte 70 de minori cu varste intre 10/13 ani. Acestia erau trimisi la inaintare de catre parintii lor sau de rude apropiate, tocmai pentru ca nu pot raspunde penal pentru faptele lor.Gruparea a fost initiata. Liderii si-au dat seama ca pot face foarte multi bani insi au plecat acolo alaturi de copii. "Probatoriile au evidentiat faptul ca pe raza municipiilor Iasi si Roman s-a constituit o grupare infractionala specializata în comiterea infractiunii de trafic de minori. Membrii gruparii si-au exploatat proprii copii minori, cu vârste cuprinse între 10 si 13 ani, determinându-i sa comita furturi din buzunare, din genti sau din incinta unor societati comerciale, bunurile fiind însusite de membrii gruparii. Minorilor li s-a impus sa fure constant, sustinând în acest mod stilul de viata parazitar al parintilor", au precizat ieri procurorii de laAnchetatorii au descoperit ca membrii gruparii actionau cat se poate de organizat. La prima vedere copiii pareau sa comitaizolate, insa, in realitate aveau un program foarte bine pus la punct. In prima faza, inainte de a fi trimisi in, copiii erau nevoiti sa participe la un adevarat program deintensiva in municipiul Iasi. Aici erau pusi la diferite teste si incercari de a fura cat mai repede, cu cat mai multa indemanare, fara sa fie prinsi.Dupa ce "absolveau" acest antrenament, cei mai buni erau dusi la Paris in mai multe tabere locuite de, iar acolo erau indrumati de parinti cum sa procedeze mai departe."Membrii gruparii infractionale si-au exploatat proprii copiiatât pe raza municipiului Iasi cât si în Paris. Acestia au fost determinati si îndrumati sa comita furturi din buzunare în mijloacele de transport în comun, statiile R.A.T.P. si incinta marilor complexe comerciale. Bunurile sustrase constând în portofele, aparate telefonice, sume de bani sau alte bunuri de valoare erau predate parintilor care le valorificau. Parintii organizau în detaliu activitatea infractionala a copiilor, stabilind programul de lucru, modul de actiune, locurile unde se ascundeau bunurile furate pentru a fi ulterior recuperate. De asemenea, minorilor li se impuneau sume zilnice pe care trebuiau sa le aduca acasa în functie de zona unde erau trimisi sa fure", au explicat anchetatorii ieseni."Pentru documentarea activitatilor infractionale s-a solicitat informatii autoritatilor franceze în anul 2016, iar ulterior a fost constituita o echipa comuna de ancheta ce a actionat pentru probarea activitatilor infractionale. Actiunea este realizata cu sprijinul, BCCO Bacau,Ploiesti, ITPF Iasi si Gruparea de Jandarmi Mobila Bacau, fortele cumulate în aceasta actiune fiind de 140 de politisti si 170 de jandarmi. Suportul tehnic a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale", au completat procurorii.Legat de toate acuzatiile pe care anchetatorii le aduc rromilor din Pacuret, acestia spun ca nu stiu nimic, ba mai mult, au fost revoltati ca au fost treziti la ora 6, de dimineata."Au venit peste noi si ne-au spart usile la casa. Noi nu am facut nimic, nu stim despre ce este vorba. Nu am furat nimic! Am fost in strainatate la munca. Ce tot au cu noi? Sa ne mai lase in pace", a spus o tiganca. Tiganii s-au aratat mai deranjati de jurnalisti decat de anchetatori si de"Ce tot ne filmati? Nu aveti pe cine filma? Mergeti la politie, nu veniti la noi" Lasatine dracu' in pace ca va spargem aparatele", a spus un alt tigan. Majoritatea tiganilor nu au vrut sa discute despre "munca" asidua pe care au depus-o departe de tara."Si ce daca am fost plecati din tara? Cersim, muncim, facem ce vrem noi, nu trebuie sa va dam voua explicatii", au spus tiganii printre injuraturi si amenintari. In orice caz, majoritatea tiganilor luati ieri de politie au fost loviti brusc de amnezie. Niciunul nu isi mai amintea cand a fost plecat din tara, unde a stat si ce a facut, in schimb toti se jurau cu mana pe inima sau pe fusta ca sunt nevinovati.