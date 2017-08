Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

O femeie dinsi-a pus capat zilelor intr-un mod socant. Problemele financiare pe care le-ar fi avut in ultima vreme ar fi coplesit-o, iar din spusele tatalui ei, aceasta ar fi consumat frecvent alcool pentru ca sa mai uite de suparari. Luni dimineata, femeia in varsta de 56 de ani nu a mai ajuns la serviciu, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi, si a fost cautata ore in sir de tatal ei.Intr-un final, in jurul orei 18:45 barbatul a gasit-o in fantana din curte. Imediat a sunat la numarul unic de urgente 112 si a cerut ajutor. La fata locului au intervenit mai multe echipaje desi politisti. Aproape sase ore pompierii s-au chinuit sa o scoata pe femeie dinadanca de aproape 20 de metri.Interventia a fost extrem de dificila, avand in vedere ca circumferinta fantanii era de doar 25 de centimentri. In jurul orei 1:00, Emi Oghina a fost scoasa de la aproximativ zece metri adancime, insa medicii nu au putut decat sa constate decesul.Tatal femeii spune ca de ceva vreme aceasta locuia impreuna cu el la, dupa ce si-a pierdut apartamentul si a ramas cula banci. Gheorghe Oghina, tatal femeii, stia ca fiica sa trece printr-o perioada grea, iar din spusele sale a incercat sa o ajute, insa nu a reusit. Barbatul era marcat de eveniment si a povestit intreaga problema cu care se lupta femeia."Am vazut ca era televizorul deschis, iar geanta ei pe pat. Ar fi trebuit sa plece la spital, la serviciu... Am cautat-o ore intregi, apoi m-am uitat in fantana si am vazut-o. Avea probleme, dar nu m-am asteptat la asa ceva", a spus Gheorghe Oghina, tatal femeii. Doua casnicii esuate si datoriile de zeci de mii de lei ar fi impins-o pe femeie la acest gest extrem."A avut doua relatii, s-a despartit, a pierdut apartamentul si a ajuns sa locuiasca la mine. Am incercat sa o ajut cat am putut. Am mers cu ea si la doctor. A spus ca nu mai are nimic, macar bea si fumeaza", a completat barbatul, fost inginer.Vecinii acestei familii din Iasi vorbesc despre unabatut peste casa in curtea careia a avut loc tragedia. In urma cu cativa ani un barbat a fost gasit spanzurat in garajul din curte."Asta este casa blestemata, ceva nu este curat la mijloc. Acum ceva timp unu s-a spanzurat in garaj. Nu stiu, era moldovean, nu era din familie. Acum s-a aruncat fata inginerului in fantana, nu stiu ce sa spun... Se mai aude ca ar mai fi murit in acest loc mai multe persoane. Dumnezeu sa o ierte!", a spus un localnic. Si tatal femeii care s-a sinucis spune ca s-ar putea ca locul in care el a ridicat casa sa fie cu ghinion."Ce vina am eu ca s-a aruncat ea in fantana... Intr-adevar s-a spanzurat unu in garaj, dar ce pot sa fac. O fi casa cu ghinion, nu stiu", a completat Gheorghe Oghina.In noaptea de luni spre marti, mai multi localnici impreuna cu pompierii s-au chinuit sa o scoata la suprafata pe femeie. Fantana era extrem de stramta si nimeni nu a putut intra dupa ea."Eu nu pot sa imi dau seama cum a intrat. Fantana este foarte stramta. A intrat in picioare in ea, cam la zece metri. A fost foarte greu de scos, pur si simplu era ca un dop", a povestit un localnic. Acum politistii fac verificari."S-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetarile continua", a declarat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului deJudetean (IPJ). Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la Institutul de Medicina Legala () Iasi. Vecinii familiei au ramas cu un gust amar. Toti au spus ca familia Oghina este o familie buna, care a trecut insa prin multe necazuri. "Pacat de femeia asta si de familie. Este o familie buna, la locul ei... Dumnezeu sa o ierte!", a precizat Maria Stefanescu, vecina de-a familiei.