Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) se substituie Parlamentului si reconfigureaza reglementarea infractiunii de abuz in serviciu, apreciaza judecatorul Livia Stanciu intr-o opinie concurenta cuprinsa in motivarea deciziei prin care a fost solutionata exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea.

"Practic, Curtea se substituie Parlamentului si, bazandu-se pe considerente de principiu ale unei decizii de admitere careia ii atribuie un alt sens, reconfigureaza reglementarea infractiunii de abuz in serviciu. Daca anterior Parlamentului i se oferise un cadru, repere de ordin constitutional care sa jaloneze optiunile de politica penala ale legiuitorului, in prezenta decizie Curtea transforma acest cadru intr-o singura optiune: obligatia Parlamentului de a stabili un prag valoric in cazul infractiunii de abuz in serviciu", sustine Livia Stanciu.

In opinia sa, in acest caz, CCR si-a depasit competentele, instituind o obligatie pentru puterea legiuitoare.

"Se poate lesne constata ca se adauga astfel la considerentele Deciziei nr.405/2016, in sensul reinterpretarii unor aprecieri cuprinse in considerentele acesteia si convertirea lor, cu incalcarea competentei Curtii Constitutionale, intr-o obligatie pentru legiuitor. Aceasta obligatie nu are insa niciun suport constitutional, pentru ca nu este sustinuta de niciun dispozitiv de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate — nici cel al Deciziei nr.405/2016, care priveste o cu totul alta problematica, si nici cel al prezentei decizii, cata vreme solutia este de inadmisibilitate", se arata in opinia concurenta.

CCR a respins, pe 6 iunie, exceptia privind articolul 297 alineatul l din Codul penal, referitor la "Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos (...)" si a considerat ca nu este de competenta Curtii sa reglementeze pragul valoric al prejudiciului in cazul abuzului in serviciu.

"Referitor la criticile formulate cu privire la lipsa unui prag valoric sau a intensitatii vatamarii rezultate din comiterea faptei, Curtea a reiterat considerentele Deciziei nr. 405 din 15 iunie 2016, prin care a subliniat ca revine legiuitorului sarcina de a reglementa valoarea pagubei si gravitatea vatamarii rezultate din comiterea faptei de 'abuz in serviciu' (...). Totodata, Curtea a retinut ca, data fiind natura omisiunii legislative relevate, instanta constitutionala nu are competenta de a complini acest viciu normativ, intrucat si-ar depasi atributiile legale, actionand in sfera de competenta a legiuitorului primar sau delegat, aceasta fiind singura autoritate care are obligatia de a reglementa pragul valoric sau intensitatea vatamarii rezultate din comiterea faptei in cuprinsul normelor penale referitoare la infractiunea de abuz in serviciu", informeaza un comunicat al CCR.

"Prin urmare, Curtea a retinut ca dispozitiile art. 248 din Codul penal din 1969 incalca prevederile art. 1 alin. (5) din Constitutie, deoarece sintagma 'indeplineste in mod defectuos', din cuprinsul acestora, nu intruneste conditiile calitative impuse atat de Constitutie, cat si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, nefiind enuntata cu suficienta precizie pentru a se intelege la ce dispozitii legale se raporteaza incalcarea atributiilor de serviciu. Astfel, Curtea a retinut ca defectuozitatea indeplinirii unui act trebuie stabilita numai prin raportare la legea in domeniu", se arata in comunicat.

De asemenea, CCR a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 132 din Legea nr. 78/2000, care prevede ca "in cazul infractiunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime" sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.

"In ceea ce priveste infractiunea prevazuta de dispozitiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, Curtea a retinut ca aceasta constituie, astfel cum prevede si titlul sectiunii din care face parte, o infractiune asimilata celor de coruptie, prin modul in care a fost incriminata constituind o forma speciala a infractiunii de abuz in serviciu. Prin urmare, incidenta infractiunii prevazute de dispozitiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 trebuie sa se raporteze la dispozitiile art. 246 si art. 248 din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal astfel cum acestea au fost reconfigurate prin Decizia nr.405 din 15 iunie 2016 si prin prezenta decizie", precizeaza CCR.



Sursa: agerpres.ro