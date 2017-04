Proiectele pentru finantarea afaceristilor debutanti se depun incepand de luna viitoare

Desi inca nu au fost stabilite conditiile specifice pentru proiectul "Start Up Nation", prin care se estimeaza ca se vor finanta circa 10.000 de noiin, data de depunere a proiectelor a fost stabilita incepand cu 1 mai. Se estimeaza ca Ghidul solicitantului pentru acestva aparea in jurul datei de 15 aprilie, iar in cadrul acestui program se pot solicita sume nerambursabile de pâna în 200.000 de lei pentru înfiintarea de noi întreprinderi mici si mijlocii, iar astfel se încurajeaza dezvoltarea spiritului antreprenorial.Prin acest program se acorda ajutor de minimis în suma maxima de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentând 100 la suta din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim estimat de 10.000 de întreprinderi mici si mijlocii.Se estimeaza, astfel, crearea a minim 20.000 de noi locuri de munca anual în cadrul celor 10.000 de întreprinderi nou înfiintate care vor trebui sa angajeze minimum 2 salariati cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa-i mentina în activitate cel putin 3 ani. Pot aplica la program intreprinderile incadrate, conform legii, in categoriasi nu toate domeniile de activitate sunt sustinute prin program. Antreprenorii ce detin mai multe societati, pot solicita finantare doar pentru o singura societate.