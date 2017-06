Starea Denisei Raducu este tot mai precara, doar o minune o mai poate salva. Mara Banica sustine ca artista are dureri, iar familia ei sufera cumplit cand o vede cum se chinuie.

„Stiu din surse sigure din familie. Are niste dureri cumplite. Traieste niste dureri cumplite, familia se duce in alta camera ca sa nu planga in fata ei“, a declarat Mara Banica intr-o emisiune TV.

„Pot sa va confirm ca a venit. Am consultat-o, am investigat-o cu masuri ale medicinei complementare. Nu pot sa va spun nimic nici despre diagnostic, nici despre starea ei deoarece medicul trebuie sa pastreze o confidentialitate asupra datelor inregistrate de la bolnavii pe care ii consulta si ii are in evidenta.

Deci, din pacate acest lucru nu pot sa il fac public si pot sa va confirm decat ca a fost si la mine. Dupa o singura consultatie, fara a vedea cum reactioneaza un pacient pentru un anumit moment al bolii, este putin probabil sa dai un raspuns pozitiv sau negativ.

Deci, trebuie sa treaca un timp la recomandarile pe care le faci, sa observi daca aceste recomandari isi fac un efect pozitiv sau negativ si sa iei masuri in consecinta“, a spus medicul Corneliu Moldovan.



sursa: WOWBiz