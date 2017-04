VIDEO! DE NECREZUT: Ce se intampla cand STIG urca intr-o MASINUTA BUSITOARE?

The Stig, celebrul personaj misterios al emisiunii Top Gear, a reusit sa stabileasca un record mondial de viteza la volanul unei "masinute busitoare". Locul "masinutelor busitoare" este de obicei la bâlciuri sau în parcuri de distractii, nicidecum pe circuit. Cu toate acestea, The Stig, celebrul pilot misterios al celor de la Top Gear, s-a gândit ca ar putea stabili chiar un record de viteza cu o astfel de masinuta.



Prin urmare, a apelat la ajutorul lui Colin Furze, un englez nebun care pune motoare puternice pe orice are roti, chiar si pe carucioare pentru copii. În cazul masinutei busitoare, Colin Furze a ales un motor de 600 cmc, preluat de la o motocicleta Honda CBR600. Suficient pentru a avea 100 de cai putere sub caroserie.



Au urmat apoi un set de ghidoane pentru manevrabilitate si un set de trei roti, preluate de la un kart, cu tot cu frâne, pentru a opri în siguranta. Astfel pregatita, masinuta busitoare, cu tot cu Stig la volan, a reusit sa atinga o viteza medie de 161 de km/h. De fapt, viteza maxima pe care a atins-o a fost de 172 de km/h, însa pentru a putea fi omologat recordul, Guinness Book cere parcurgerea a doua ture de traseu. Iar pe al doilea tur, din cauza vântului, viteza a fost mai mica.