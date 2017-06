Modificari IMPORTANTE in programul de vizitare a Palatului Culturii din Iasi

Reprezentantii Complexului Muzeal National Moldova (anuntain programul de vizitare al muzeelor din cadrul Palatului Culturii. Astfel, Muzeul Stiintei si Tehnicii Stefan Procopiu va fi inchis pentru efectuarea curateniei generale, in perioada 19 - 26 iunie 2017."Expozitia temporara «Masinile lui Leonardo da Vinci», organizata in colaborare cu ARANEUS Polonia in spatiul Muzeului Stiintei si Tehnicii, ramane deschisa pentruPe de alta parte, in perioada mentionata (19 - 26 iunie), pretul biletului pentru turul Palatului Culturii va fi redus de la 40 lei, la 30 lei (pret intreg), cu urmatoarele categorii de reduceri: 16 lei pentru pensionari; 8 lei pentru studenti; gratuit pentru elevi sau persoane cu dizabilitati.Elevii cu varsta de pana la 18 ani beneficiaza delibera, in timpul vacantelor scolare! Pentru vizitarea separata a celorlalte, pretul biletelor ramane neschimbat: Muzeul de Istorie a Moldovei: 16 lei/ 8 lei pentru pensionari/ 4 lei pentru studenti; Muzeul de Arta: 16 lei/ 8 lei pentru pensionari/ 4 lei pentru studenti; Muzeul Etnografic al Moldovei: 12 lei/ 6 lei pentru pensionari/ 3 lei pentru studenti. Turnul cu Ceas se viziteaza cu bilet separat (16 lei, cu reduceri pentru categoriile amintite).