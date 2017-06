REVOLTATOR! Iesenii au fost dati afara de la CSM Poli ca sa faca loc unor straini. Totul pe banii nostri

Benone Dohot

Pe lânga renuntarea la antrenorulsi la jumatate din lotul cu care echipa s-a clasat pe locul 7 în ultimii doi ani, noua conducere aa surprins prin decizia de a renunta la doi dintre iesenii din staff-ul tehnic.Antrenorul cu portariia fost înlocuit cu, în timp ce fostul vasluiani-a luat locul experimentatului preparator fizic iesean. Celor doi ieseni li s-a propus sa continue la Centrul de Copii si Juniori al clubului.Chiar daca s-a renuntat la serviciile sale, preparatorul fizic Cezar Honceriu a urat succes echipei, afirmând ca este normal ca fiecare antrenor sa-si aduca un staff nou la o echipa."Contractul meu cu clubul expira pe data de 30 iunie. Noula venit la echipa cu noulsi daca ei au considerat ca trebuie adus un alt preparator, eu nu pot sa ma opun. Eu mi-am facut datoria la club, am avut rezultate bune, echipa s-a miscat bine din punct de vedere fizic. Faptul ca am încheiat play-out-ul fara niciun jucator accidentat, în conditiile în care am avut 7-8 titulari meci de meci, spune multe. Acest lucru nu se realizeaza decât lucrând foarte bine. Le doresc succes celor de la club în noul proiect, daca va fi bine sau nu, timpul o va demonstra", a declarat Cezar Honceriu, care a lucrat în cariera si cu fosta racheta numarul 1 a României, Victor Hanescu, timp de trei ani."Înca nu m-am decis ce voi face. Domnul primar m-a sunat si mi-a spus ca este nevoie de mine în continuare la club, la. Si domnulm-a contactat si mi-a transmis ca sunt dorit la Centrul de Copii si Juniori, dar înca nu m-am decis", a completat Honceriu, care lucreaza la clubul din Copou din anul 2003, cu perioade de întreruperi în care a lucrat cu Victor Hanescu si la FC Vaslui.Aflat în staff-ul echipei iesene de sase ani, antrenorul cu portarii Benone Dohot se desparte cu regret de CSM Poli, dar cu satisfactia de a fi promovat la lotul mare trei tinerivalorosi."Nu mi s-a oferit niciun motiv pentru renuntarea la mine. Daca asa s-a dorit, eu nu ma pot opune. Normal ca sunt trist, îmi pare rau, este greu sa te desparti de echipa dupa sase ani. Mi-au oferit un post la Centrul de Copii si Juniori, dar înca nu am luat o decizie. Daca nu voi gasi o echipa, voi merge la Centru pentru a cauta tineri portari. Sunt mândru ca am reusit sa promovez la echipa mare trei tineri portari foarte talentati. Unul dintre ei, Janos Brânza, cred ca poate juca si acum titular, daca i se da mai multa încredere. De asemenea, Axinte si Târnovanu sunt doi portari foarte buni. I-am luat lânga mine la echipa mare si îmi pare rau ca nu mai pot fi alaturi de ei în continuare. Dar asta e meseria de antrenor, azi esti, mâine nu mai esti la o echipa. Plec cu capul sus de la echipa, pentru ca mi-am facut treaba foarte bine, iar rezultatele o dovedesc. Am fost trup si suflet alaturi de echipa asta. Tot ce vreau acum este sa mi se achite toate drepturile financiare, pentru ca muncit pentru banii acestia", a spus Benone Dohot.Oficialii dinau anuntat transferul fotbalistului, din Insulele Capului Verde. În vârsta de 26 de ani, Almeida este fundas dreapta si a fost legitimat în prima jumatate a acestui an la echipa portugheza Moreirense, pentru care nu a evoluat în niciun meci! Din 2015 pâna în iarna lui 2017, Almeida a fost legitimat la formatia portugheza Chaves, unde bifat 21 de partide. Tiago Almeida are o selectie la nationala statului Capului verde, în 2015.