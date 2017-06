Scenariul cel mai rau pentru PSD

Sorin Rosca Stanescu

Cel mai rau scenariu pentru PSD, un veritabil cosmar, va fi daca Dragnea nu va strange suficiente voturi pentru trecerea automotiunii de cenzura. In aceasta situatie, umilinta va fi maxima, iar infrangerea sa va fi atat de crunta, incat, mai devreme sau mai tarziu, va trebui sa demisioneze. Exista insa si un al doilea cel mai rau scenariu. Ca motiunea sa treaca si totusi sa ramana, la Palatul Victoria, Guvernul Grindeanu 2.

Simplul calcul aritmetic nu are nicio valoare atunci cand analizam sansele PSD de a-si trece automotiunea de cenzura. In primul rand, e bine sa introducem in ecuatie faptul ca, saptamana viitoare, urmeaza sa se produca, in Parlamentul Romaniei, un eveniment fara precedent la nivel mondial. O automotiune de cenzura. Faptul ca o majoritate parlamentara isi zdrobeste propriul Guvern si solicita un vot in acest sens poate crea nu numai confuzie, ci si o stare de nemultumire. De aceasta nemultumire vor profita, cu singuranta, toti adversarii PSD. Sau, pentru a face o diferenta necesara, adversarii lui Liviu Dragnea. Dintre acestia, cel mai important este Victor Ponta. Victor Ponta dispune de o baterie redutabila de tovarasi, acoperiti sau neacoperiti, dar, in orice caz, fosti parteneri de-ai sai. Deputati si senatori care nutresc speranta ca, prin eliminarea lui Dragnea, ar putea veni sau ar putea reveni la butoanele celui mai important partid din Romania. Iar numarul voturilor de care dispune, aritmetic vorbind, in acest moment PSD, este doar cu 7 mai mare decat este necesar pentru trecerea motiunii de cenzura. Este evident ca absolut toti adversari lui Liviu Dragnea, din interiorul si din afara PSD, vor fi interesati sa cumpere voturi impotriva lui. Iar teoretic este posibil sa reuseasca. La randul sau, insa, Liviu Dragnea are posibilitatea de a recurge la voturile UDMR, in schimbul aducerii maghiarilor la guvernare. Parca ii si aud declarand ritos ca ei voteaza pentru stabilitate.

Un alt cosmar este, insa, asa cum am precizat la inceputul acestei analize, ca motiunea sa treaca, dar, pana la instalarea unui nou Guvern, la Palatul Victoria, sa vedem functionand un hibrid, numit Grindeanu 2. Si care poate da peste cap multe dintre calculele viitoare ale PSD. Cum s-ar produce acest lucru?

Pentru a se intampla asa ceva, ar fi necesar ca presedintele Klaus Iohannis sa actioneze in consecinta. Primul lucru pe care l-ar face acesta ar fi omologarea nominalizarilor pe care Grindeanu le va face la inceputul saptamanii viitoare. Sorin Grindeanu a anuntat ca formeaza o noua echipa guvernamentala si stim ca, in acest sens, el beneficiaza de sustinerea lui Victor Ponta, care ar fi preluat secretariatul general al Guvernului. In ideea ca, pana luni, Grindeanu va avea pregatita o lista completa a noului cabinet, el urmeaza sa o prezinte presedintelui Romaniei, care va constata ca sunt intrunite conditiile constitutionale si de alta natura in vederea numirii viitorilor ministri. In acest scop, echipa Grindeanu-Ponta va trebui sa aiba grija ca noua echipa de la Palatul Victoria sa nu insemne o compozitie politica diferita de cea a Guvernului Grindeanu 1. Pentru a nu mai fi necesar si un vot in Parlament. Acest lucru este simplu de realizat atata timp cat se produce cu maxima discretie, iar PSD nu are timpul necesar pentru ca, procedand statutar, sa ii dea afara din partid pe toti cei care i se alatura lui Grindeanu. Ce urmeaza?

In timp ce noul Guvern preia administrarea statului, in Parlament, la mijlocul saptamanii viitoare, este votata automotiunea de cenzura a PSD. In principiu, aceasta automotiune de cenzura duce la caderea Guvernului Grindeau, indiferent daca, intre timp, s-a schimbat componenta acestuia. Dar pentru ca schimbarea sa devina efectiva, mai este necesara parcurgerea unor etape.

Prima etapa este organizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a unor consultari cu partidele parlamentare. Stim de data trecuta ca acesta poate amana momentul consultarilor. Vor mai trece, deci, in functia de aceste amanari, dar si de programul extern incarcat al presedintelui, un anumit numar de zile pana cand vor avea loc consultarile. In urma consultarilor, presedintele Iohannis ar nenumarate posibilitati. Cea mai soft este sa insarcineze o persoana din PSD cu formarea viitorului Guvern. In principiu, poate fi orice persoana. Daca presedintele vrea sa arate ca este extrem de corect, va tine cont de vointa majoritatii parlamentare PSD+ALDE si va nominaliza persoana indicata de aceasta majoritate. Dar nominalizarea nu va avea loc instantaneu. Presedintele se poate gandi aproape o luna. Cum s-a intamplat si data trecuta. Apoi, persoana nominalizata va forma, in urma negocierilor, noua echipa de la Palatul Victoria. Aceasta noua echipa va trebui invitata la Cotroceni pentru a depune juramantul. In eventualitate in care Klaus Iohannis are obiectii fata de unii sau altii dintre viitorii ministri, vor avea loc din nou negocieri si se vor produce noi desemnari.

Toata aceasta tevatura, care ar trebui sa se sfarseasca printr-un vot in Parlament in eventualitatea in care va fi cooptat la guvernare si UDMR, schimbandu-se astfel componenta politica a Guvernului, si tinand cont ca, in scurt timp, vine vacanta parlamentara, va putea impinge departe, spre toamna, momentul plecarii de la Palatul Victoria a Guvernului Grindeanu 2. In tot acest interval de timp, Grindeanu le va provoca lui Liviu Dragnea si PSD-ului maximum de deranj posibil. Iar cel mai grav este ca programul de guvernare va fi compromis. Acesta este un cosmar cat se poate de posibil.