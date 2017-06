Urmarit general depistat de catre politistii locali

In urma cu doua zile, în jurul orelor 13:00, politistii locali din cadrul Serviciului5, care se ocupau cu serviciul de mentinere a ordinii si linistii în zona stazii Frumoasa, au sesizat o persoana care îsi amenaja un adapost lânga scara unui bloc. Oamenii legii au procedat la legitimarea barbatului, ocazie cu care a reiesit faptul ca se numeste A. A., de 58 ani, domiciliat în municipiul Iasi.De asemenea, în urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca acesta era dat în, fiind plecat din Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bivolari, din data de 27.05.2017."Persoana a fost condusa la Politia Municipiului Iasi pentru continuarea cercetarilor si dispunerea masurilor legale ce se impun în acest caz", au declarat reprezentantii Politiei Locale Iasi.Pe de alta parte, tot mai multisunt surprinsi in timp ce consumasipe spatiile publice. In urma cu doua zile, în jurul orelor orele 16:00, politistii locali din cadrul Serviciului Politie Locala 3, care se ocupau de ordinea publica în zona strazii Decebal, au sesizat un copil care consuma bauturi alcoolice."Lucratorii institutiei noastre au procedat la legitimarea minorului, ocazie cu care a reiesit faptul ca se numeste D. D., de 13 ani, domiciliat în judetul Iasi. Minorul a fost condus si internat la Centrul de Primire a Copiilor în Regim de Urgenta Iasi", au declarat reprezentantii Politiei Locale Iasi.