Dezvaluiri INCENDIARE! Suntem HIPER-SUPRAVEGHEATI

NSA si SRI-ul au avut si au si in prezent in derulare proiecte care dispun de o similaritate aproape perfecta. Amandoua institutiile si-au propus sa stocheze si sa poata accesa date confidentiale privind populatia statelor unde opereaza, respectiv Statele Unite ale Americii si Romania. Amandoua institutiile au incalcat dreptul la viata privata al cetatenilor americani si romani. Analogia cu Fratele mai Mare se opreste insa aici: in timp ce in Statele Unite scandalul mediatic declansat a dus la o modificare a legislatiei printr-un control mai ferm al politicului (formal sau nu, acest aspect ramane de stabilit) in vederea limitarii imixtiunilor NSA in viata privata a americanilor, la noi se asterne o tacere asurzitoare. Mai mult, Comisia Europeana, care prin institutiile ei a acordat sprijin financiar (fonduri) pentru implementarea acestui program de supraveghere in masa derulat de catre SRI, se spala pe maini, asemenea lui Pilat din Pont, mutand intreaga responsabilitate a finantarii in curtea institutiilor romanesti.

Ce se intampla in Romania

Datele care implica interactiunile noastre sociale pot fi stocate si accesate de catre institutii care nu ar avea dreptul legal sa o faca. Este vorba despre SRI. Aici ma refer la datele privind tranzactiile financiare, derulate prin banci, datele medicale, e-mailurile personale, datele accesibile prin conectarea noastra la retelele GSM: respectiv convorbirile telefonice, SMS-urile, MMS-urile, Internetul mobil, datele accesibile prin intermediul conexiunii pe fir la Internet oferite de catre ISP (Internet Service Provider), date care inglobeaza totalitatea adreselor de Internet pe care le accesam in realitatea virtuala. Aici se pot include datele pe care le plasam de bunavoie si nesiliti de nimeni pe retelele de socializare. Prin urmare, totalitatea activitatilor pe care le derulam fiecare din noi in spatiul social, public sau privat, deopotriva. Camerele de supraveghere plasate pe strada sau in autobuze vor permite in permanenta sa fim cu atentie monitorizati. Calculatorul, telefonul sau tableta constituie tot atatea instrumente eficiente pentru interceptarea si accesarea – ilegala, desigur – a informatiilor pe care le vehiculam si stocam. Astfel, tinta spre care se tinde in acest moment este supravegherea tuturor actiunilor derulate de noi in urma unei monitorizari absolute: 24 din 24 de ore, precum si accesul nelimitat la toate informatiile pe care le accesam. Aceasta constituie telul final al acestei operatiuni de supraveghere totala. Intre timp, intre doua scandaluri mediatice succesive, reale sau generate, acest proiect se deruleaza nestingherit, cu o precizie milimetrica.

SRI – aparat executiv

SRI-ul este utilizat in cele mai multe dintre cazuri. Strategiile si deciziile ce vizeaza curentele de opinie care urmeaza sa fie implementate in societatea romaneasca se instrumenteaza doar la acest nivel. SRI-ul doar transpune in practica, cu eficienta si maxima acuratete, toate ordinele primite.

Principiul stocarii si accesarii unei cantitati considerabile de date, cunoscute in limbajul informatic de specialitate ca massive data storage (cu referire la dispozitivele fizice de stocare: HDD-uri, SSD-uri etc.) sau big data (care se refera la componenta software: respectiv programele si datele efective ce urmeaza a fi stocate), a fost introdus relativ de curand, atunci cand aceste dispozitive fizice au devenit accesibile prin prisma cantitatii sporite de stocare disponibila si, simultan, accesibilitatii pretului de achizitie. Exista in momentul de fata, pentru orice doritor, hard-diskuri care pot stoca pana la 10 TB de informatie, daca ne referim doar la publicul larg. Se stie insa ca serviciile de informatii dispun de accesul la dispozitive care inglobeaza tehnologii superioare, inaccesibile pe piata obisnuita.

In loc sa se aloce fonduri pentru dezvoltarea unei infrastructuri de transport auto, atat de necesara, spre exemplu, constructia de autostrazi ar putea lega intre ele provinciile istorice, facilitand astfel dezvoltarea economica, noi toti, prin taxele si impozitele pe care le platim statului roman, hranim institutii care desfasoara actiuni ilegale. Aceste actiuni vizeaza supravegherea noastra in masa, invadandu-ne, intr-un mod abuziv, spatiul nostru privat. Statul roman, prin institutiile pe care le patroneaza sau, mai bine zis, le finanteaza din banii nostri, adapa cerberii tarcului in care, pe nesimtite, incepe sa se transforme Romania.

Constituim, fiecare dintre noi, o tinta virtuala

Daca stam cuminte in rand si ingurgitam docil ceea ce ni se livreaza, va fi bine. Protestam doar atunci cand ni se cere si numai pe subiecte care se gasesc pe agenda altora. Daca nu, se va utiliza toata informatia compromitatoare disponibila despre noi, stocata in aceste baze de date, spre a ne inculpa, pentru a reveni in rand, conformandu-ne strict liniei dictate. In caz ca ne credem sau chiar suntem impecabili, ni se vor fabrica probe menite sa ne incrimineze. Astfel functioneaza acest mecanism de creare a unei mase amorfe, obediente si slugarnice.

De ce este necesara stocarea in masa a unei astfel de cantitati de informatii despre fiecare dintre noi? Ne gasim, in Romania de astazi, fie ca ne place sau nu, constientizam sau nu, intr-un sui-generis laborator de experimentare a unor tehnici specifice de inginerie sociala. Datele despre noi sunt utilizate de catre analisti specializati in psihologie sociala pentru a citi pulsul social dintr-un anumit moment dat si, simultan cu aceasta, pentru a elabora scenariile unor potentiale actiuni care vor fi intreprinse in functie de necesitatile implementarii unor strategii care se regasesc pe agenda celor care ne conduc. Spre exemplu, MRU (Mihai Razvan Ungureanu) a facut o afirmatie la o conferinta tinuta de curand la Cluj-Napoca. Mai devreme sau mai tarziu, a afirmat acesta, este vorba despre luni sau ani, va aparea in Romania un partid nationalist. Fostul sef al SIE stia ca in laboratoarele din spate s-a gandit inserarea pe scena politica a unui astfel de partid. Fundamentarea deciziei, respectiv oportunitatea si necesitatea introducerii unui astfel de pion politic de coloratura nationala, se bazeaza tocmai pe o analiza care are la baza acea baza de date extinsa, apta de a fi accesibila in permanenta. Preferintele noastre politice si de orice alta natura sunt accesibile doar la un click distanta. Din cadrul acelei baze de date se extrag informatiile necesare acestei analize punctuale de caz sau in orice alte situatii analoage. Astfel, consultarea institutiilor de sondare a opiniei publice poate fi partial scurtcircuitata. Vasile Dancu si al sau IRES vor putea fi apelabili doar la anumite ocazii. Asta, presupunand ca institutia SRI detine propriii sai specialisti in psihologie sociala. Starea natiunii va putea fi cu acuratete stabilita in orice moment prin consultarea si procesarea adecvata a datelor existente.

Din punctul de vedere strict al unei riguroase analize de intelligence, capabilitatea de a accesa mai multe date existente nu echivaleaza implicit cu eficientizarea activitatii unui serviciu de informatii care, prin natura sa, ar trebui sa se ocupe cu securitatea nationala (prevenirea actelor de terorism etc.), si nu cu spionarea propriilor cetateni. Unul dintre analistii care activeaza in cadrul CIA, atunci cand se referea la identificarea unor teroristi, oferea un exemplu elocvent prin plasticitatea sa: este ca si cum ai cauta un ac in carul cu fan si tu plasezi mai mult fan deasupra.

Intrebari care asteapta raspunsuri pertinente

Exista o intrebare pe care noi, romanii, ar trebui sa ne-o punem. De ce in acest areal asociat egregorului romanesc se experimenteaza aceste aspecte duse la extrem?

Un posibil raspuns care poate fi oferit este urmatorul: din cauza ignorantei, lasitatii, conformismului, oportunismului, foarte putini dintre noi reactionam in fata acestor agresiuni evidente care ne afecteaza resorturile intime ale existentei noastre.

De asemenea, pentru ca s-a dovedit in decursul timpului ca avem o capacitate de a indura dusa pana la un extrem masochist. A se vedea ultimii ani ai dictaturii Ceausescu.

Pentru ca suntem inca extrem de manipulabili, cu o componenta psiho-mentala maleabila, practic o plastilina flexibila in mainile operatorilor, experti in tehnici de inginerie sociala, care se constituie in noii arhitecti ai societatii romanesti. Aceasta trasatura constituenta a romanului nu tine neaparat de pregatirea profesionala, potenta financiara sau apartenenta la o anumita clasa sociala. A se vedea, prin exemplificare, recentele demonstratii de strada, la care a participat o larga majoritate de tineri corporatisti, avand implicit un anumit statut profesional, in care s-a protestat doar in privinta anumitor aspecte, eludandu-se in mod straniu altele, respectiv incriminand coruptia s-a omis politia politica derulata de catre structura DNA – SRI. Astfel, aceste miscari de strada au deservit impecabil anumitor scopuri elaborate cu precizie dinainte, nedovedind astfel decat capacitatea manipulativa extrema a celor aflati in background.

Pentru ca, desi unii dintre noi stim adevarul, nu facem nimic pentru a-l comunica celorlalti, complacandu-ne dintr-o lehamite elitista.

Pentru ca dam dovada de un individualism feroce, care il exclude pe celalalt, vizand exclusiv binele propriu. Pana cand nu vom intelege, fiecare in parte, ca numai impreuna putem sa realizam ceva, vom fi anihilati relativ usor, indiferent ce demersuri benefice am vrea sa initiem.

Este de preferat ca in momentul de fata, asa cum ei ne monitorizeaza pe noi, si noi, la randul nostru, sa devenim constienti de procesul manipulativ la care suntem supusi in permanenta.

Ideal ar fi ca fiecare dintre noi sa fie simultan regizor, scenarist si actor principal in filmul vietii noastre. Dar putem observa ca, de multe ori, ne gasim in ipostaza, deloc dezirabila, de a fi ganditi, simtiti si actionati de catre forte straine aspiratilor noastre legitime de bunastare si libertate individuala.

Demascarea NSA

Edward Snowden a lucrat la CIA si NSA pana in luna mai 2013, in calitate de colaborator extern. Prin functia sa la departamentul tehnic, avea acces la informatiile strict secrete ale serviciilor de spionaj americane. Cel mai important dintre acestea era proiectul secret PRISM, prin care SUA si Marea Britanie supravegheaza si spioneaza retele de Internet. Snowden a oferit informatiile pe care le avea jurnalistilor de la publicatia engleza The Guardian. Demersul sau a facut ca SUA sa-l dea in urmarire internationala, sub acuzatia de inalta tradare. Din august 2013, Snowden este refugiat politic in Rusia, unde traieste si acum in exil. In SUA, Snowden este erou sau tradator, in functie de cum se raporteaza oamenii la problemele de securitate ale Americii. Fostul secretar de stat John Kerry l-a considerat tradator, actualul presedinte Donald Trump este si mai categoric si a afirmat ca-l „vrea executat“. Seful Apple, Steve Wozniak, regizorul Oliver Stone si alti lideri de opinie din SUA il considera „erou“.

Fostul angajat al NSA a oferit jurnalistilor documente din care reiese ca agentia americana monitoriza orice forma de comunicare: e-mailuri, trafic de net si telefoanele a milioane de americani si ale altor persoane din intreaga lume. Mai mult, serviciul secret a obligat retelele Google, Yahoo si alte mari companii de IT sa faca acelasi lucru si sa ofere acces nelimitat la bazele lor de date. Astfel, in 2012, administratia Obama a aprobat extinderea operatiunilor NSA de monitorizare, fara mandat judiciar, a traficului online international al cetatenilor americani, in efortul de contracarare a atacurilor cibernetice straine. Atunci, Departamentul american al Justitiei a emis doua ordonante care permit NSA sa verifice orice mesaj online, fara mandat judiciar, in scopul identificarii eventualelor atacuri cibernetice straine. Potrivit documentelor facute publice de Snowden, ordonantele permit doar colectarea adreselor online si a semnaturilor electronice, pentru depistarea conexiunilor cu guverne straine. Insa, practic, NSA poate cauta si hackeri care nu au legaturi cu guverne straine. Ulterior, dupa declaratiile fostului expert tehnic de la NSA care au declansat numeroase proteste si dezbateri publice in SUA, Congresul a adoptat in 2015 US Freedom Act, care, pentru prima data dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, reduce capacitatea SUA de a-si spiona cetatenii. Cu toate acestea, Snowden declara atunci, intr-un interviu pentru presa europeana, citat de Mediafax, ca „dreptul la viata privata ramane amenintat de alte programe si autoritati, deoarece exista inca guverne care fac presiuni asupra intreprinderilor tehnologice pentru a furniza informatii despre clientii lor, sau unele dintre serviciile online cele mai populare din lume, devenite parteneri ai programelor de supraveghere ale NSA“.

MAI si urmarirea informatizata a persoanei

Dupa incercarea de trecere a legilor Big Brother, blocate la CCR, chiar daca au fost sustinute de SRI, cel mai nou scandal, cu potential de incalcare a dreptului la viata privata, este initiativa Ministerului Afacerilor Interne, care a lansat in dezbatere publica proiectul pentru introducerea cartii de identitate electronice. Conform site-ului MAI, pe cartea electronica de identitate vor fi datele titularului, iar cipul va permite identificarea in sistem a utilizatorului. Pe cip vor fi inscrise: numele si prenumele titularului, sexul, cetatenia, data si locul nasterii, semnatura olografa, imaginea faciala, Codul Numeric Personal si adresa de domiciliu, prenumele parintilor, semnatura electronica, datele biometrice, constand in imaginea faciala, si amprentele a doua degete. Vor fi introduse in formatul electronic si date privind situatia judiciara a titularului, dar si datele care sa asigure accesul la sistemul informatic al CNAS. Totodata, MAI spune ca titularul unui document electronic se va putea autentifica online, pentru a beneficia de diverse servicii electronice – bancare, fiscale, sociale, financiare, educationale. Toate aceste date vor fi centralizate in „Sistemul informatic integrat de interoperabilitate intre bazele de date ale principalelor institutii ale statului“, realizat de SRI din fonduri europene. Nimeni nu garanteaza siguranta acestor date personale si nici ca ele nu vor fi folosite impotriva cetatenilor romani. Persoanele care din motive religioase sau de constiinta refuza cartea electronica de identitate vor putea obtine o carte de identitate simpla.

