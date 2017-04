Reactia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa dezvaluirile facute de Dan Andronic

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, le-a spus jurnalistilor marti ca nu face nicio declaratie, dupa dezvaluirile facute cu o zi in urma de Dan Andronic, potrivit caruia ar fi avut loc o intalnire a acesteia cu sefii de servicii secrete, in noaptea alegerilor din 2009.





”Nu fac nicio declaratie. Sunt in timpul meu liber, in spatiul meu privat”, a spus sefa DNA, marti, in timp ce se afla in jurul sediului Curtii de Apel Ploiesti. Ceea ce nu stie sefa DNA, este faptul ca la momentul conversatiei, ea se afla pe un SPATIU PUBLIC! Un alt detaliu pe care jurnalistii aflati la fata locului l-au observat, este ca sefa DNA, desi a afirmat ca se afla in timpul liber, aceasta foloseste masina institutiei pe care o conduce.

La randul sau, Traian Basescu neaga ca ar fi stiut de intalnirea sefilor de servicii secrete, cu Laura Codruta Kovesi in noaptea alegerilor din 2009.