Apa potabila, intrerupta in mai multe zone din Iasi din cauza lucrarilor de igienizare a rezervoarelor

"Lucrarile fac parte din programul anual de igienizare a rezervoarelor de apa. În vederea evitarii efectelor negative cauzate de lipsa apei, ApaVital Iasi roaga consumatorii afectati sa-si creeze rezerve de apa pentru perioada de întrerupere", au precizat reprezentantii ApaVital Iasi.

Au inceput lucrarile anuale de igienizare a rezervoarelor de apa din judetul, motiv pentru care furnizarea va fi intrerupta in mai multe zone. Astfel, in scopul igienizarii rezervorului de apa din comuna Strunga, joi 6 aprilie 2017, în intervalul orar estimat 07:00 - 19:00, furnizarea apei potabile va fi întrerupta catre utilizatorii din localitatile Strunga, Habasesti, Bratulesti, Fedeleseni, Cucova si Farcaseni.Totodata, in vederea remedierii uneiaparuta la un hidrant, pâna joi 6 aprilie, ora estimata 15:00,este întrerupta catre utilizatorii din localitatea Macaresti, comuna Prisacani."Echipa de interventie depune eforturi pentru a limita perioada dea apei potabile. Pentru detalii suplimentare sau alte sesizari, utilizatorii pot suna la numarul de telefon 0232.969", au mai precizat oficialii ApaVital Iasi.