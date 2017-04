Anomaliile din facturile la incalzire, analizate de autoritati

facturi direct de la operatorul de termoficare al orasului si ale caror costuri cu încalzirea sunt repartizate direct pe lista de întretinere de catre asociatiile de proprietari, pot face sesizari in cazul in care sesizeaza anomalii in ceea ce priveste valoarea de plata. Numerosi ieseni au semnalat pâna acum anomalii în ceea ce priveste suma de plata pentru caldura afisata de asociatie pe lista de întretinere in perioada sezonului de incalzre 2016-2017.



Astfel, locatarii pusi in aceste situatii pot sa sesizeze acest lucru catre reprezentantii Veolia din Calea Chisinaului 25, iar cu ajutorul autoritatilor nationale de reglementare pentru energie si pentru servicii publice, aceste cazuri vor fi trimise spre verificare reprezentantilor Primariei Municipiului Iasi, care vor lua masurile necesare în asa fel încât costurile cu încalzirea sa fie repartizate pentru toti locatarii din bloc în mod corect si în conformitate cu Legea.



Din calculele puse la dispozitie în special de firmele de repartitoare de costuri sau de administrare imobile, au rezultat urmatoarele consumuri medii pentru incalzirea din ultima luna facturata: apartamentele cu suprafata sub 30 mp au avut un consum mediu de 0,43 gigacalorii, adica un cost de 115 lei, in cazul apartamentelor cu suprafata cuprinsa între 31 si 50 mp a rezultat un consum mediu de 0,76 gigacalorii, adica o factura de circa 200 lei, iar in cazul locuintelor de peste 51 mp a rezultat un consum de 0,89 gigacalorii, adica o factura medie de 235 lei, inclusiv TVA.