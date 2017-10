Cultivatorii de cartofi din judet pot obtine sume uriase de la stat drept subventii

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Fermierii din judet care vor sa obtina banii pentru cartofii timpurii pe care i-au cultivat in acest an pot depune documentele necesare la sediul Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura () Iasi.Subventia nu este deloc de neglijat, suma acordata pentru un singur hectar fiind de 11.257 de euro. Sprijinul cuplat pentrude cartof timpuriu pentru industrializare se acorda fermierilor activi care cultivatimpuriu, categorie care include cartoful semitimpuriu si de vara. Pentru a primi subventia acestia trebuie sa faca dovada comercializarii unei productii minime de 12,5 tone/ha, catre o unitate de procesare înregistrata pentru siguranta alimentelor.Fermierii care depun actele pentrufac si dovada comercializarii productiei pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care se depun la APIA pâna la data de 30 octombrie a anului de cerere. Pentru samânta achizitionata de la terti, fermierul prezinta factura de achizitie sau fila/filele din carnetul de comercializare a semintei de cartof, pentru cantitatea corespunzatoare suprafetei declarate.