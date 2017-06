prof univ dr ing Dan Cascaval

Universitatea Tehnica () Gheorghe Asachi din Iasi va primipentru sapte dintre cele optdepuse în competitia nationalaanume a Fondului de Dezvoltare Institutionala! In aces context, institutia deieseana se plaseaza pe locul al II-lea in cel mai important top national, din aceasta perspectiva.Este vorba de suma pe care o va încasa pentru dezvoltarea proiectelor anume peste 1.3 milioane de lei. La nivel de tara, doar doua universitati au avut toate cele opt proiecte aprobate, Universitatea Transilvania din Brasov si Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, care este si pe locul I la nivelîn ceea ce priveste suma totala primita pentru finantarea proiectelor."Pentru noi aceastaa fost un, avand sapte proiecte castigate din opt posibile. Insa, desi sunt doua universitati cu opt proiecte castigate din opt domenii, noi suntem pe locul II national ca valoare totala castigata, dupa Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca! Sumele castigate indica pozitionarea noastra pe fiecare domeniu dintre cele opt. Adresez multumiri tuturor colegilor care s-au implicat in scrierea acestor proiecte si felicitari tuturor pentru acest rezultat de exceptie si extrem de onorant pentru universitatea noastra!", a declarat prof. univ. dr. ing., rectorul TUIASI.Defalcat, Politehnica ieseana a primit finantare de la domeniile D2 la D8, cu sume cuprinse intre 105.000 mii lei si 254.000 mii lei, acumuland un total de 1.312.000 mii lei, ceea ce ii asigura detasat locul doi la nivel national. Sapte din opt proiecte aprobate au doar: TUIASI, Politehnica Bucuresti, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Ion Ionescu de la Brad Iasi, Universitatea de Vest Timisoara si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.Pe de alta parte, celelalte unitati educationale academice din Iasi care au primit aprobari sunt Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) cu 4 din 5 proiecte depuse, Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Grigore T. Popa cu doar 3 din 8 proiecte depuse si Universitatea Nationala de Arte George Enescu (UNAGE) cu niciun proiect depus.