Atentie! Mai multe casierii din Iasi sunt inchise in aceasta perioada

Mai multe puncte de incasare ale operatorului de apa-canal din judetul Iasi sunt inchise in aceasta perioada. Este vorba despredin zona CUG, mai exact din strada Libertatii nr. 11, a careieste întrerupta pana la data de 18.04.2017. Totodata, casieria ApaVital din zona Octav Bancila (Bariera Tigarete) va fi închisa in perioada 19 aprilie -10 mai 2017, in vreme ce casieria din localitatea Hirlau, strada Petru Rares nr. 5, este inchisa timp de o saptamana.