Cea mai lunga zi a anului! Motiunea de cenzura se voteaza astazi

Motiunea initiata de catre PSD si ALDE impotriva guvernului Grindeanu va fi dezbatuta si supusa votului, miercuri, de la ora 11, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului. Pentru prima data dupa 1989, un guvern trebuie sa treaca testul unei motiuni depuse de formatiunile care l-au sustinut la investire, insa rezultatul este incert in conditiile in care partidele de opozitie nu sunt dispuse sa-i ajute pe social-democrati sa-si darame propriul guvern, iar numarul sustinatorilor lui Sorin Grindeanu din randul parlamentarilor PSD este greu de evaluat.

Configuratia Parlamentului

Total parlamentari: 464

Voturi necesare pentru a trece motiunea: 233

PSD: 221

PNL: 98

USR: 43

UDMR: 30

ALDE: 26

PMP: 26

Minoritati: 17

Neafiliati: 3