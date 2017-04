Numerosi ieseni vor sa devina politisti locali: Concurenta ridicata la concursurile de angajare

• Peste o suta de persoane au aprticipat la concursurile de angajare in cadrul institutiei din subordinea Primariei Iasi, iar printre acestia 9 candidati urmeaza sa se lupte pentru posturile de "calareti" in cadrul Politiei Locale Calare



Numerosi ieseni au participat in aceasta perioada la concursurile de angajare organizate de. Pana acum, zeci de persoane au trecut prin toate testele si urmeaza sa fie angajati in mai multe compartimente ale institutiei din subordinea Primariei Iasi.Astfel, in cadrul Compartimentului de Protectia Mediului au fost declarati admisi 30 de candidati, in cadrul Serviciului Siguranta Circulatiei, au fost angajate alte 10 persoane, iar la Compartimentul Fluidizare Trafic au fost declarati admisi 8 noi politisti locali. Totodata, la Compartimentul Transport Valori din cadrul Politiei Locale vor mai fi angajate alte 9 persoane care au trecut testele organizate de institutia ieseana.