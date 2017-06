Nereguli grave descoperite in lantul de magazinedin. Astfel, la inceputul acestei luni, comisarii de la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Iasi au desfasurat unamplu in mai multe magazine PROFI. Ca de fiecare data, neregulile nu au intarziat sa apara. Comisarii au gasit mai multe produse neconforme si au dat zeci de amenzi."În data de 9 iunie 2017 s-au efectuat controale în reteaua de magazine Profi, de pe raza de activitate a Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iasi). S-au aplicat 29contraventionale in valoare de 12.100 de lei si 11 avertismente", se arata intr-un comunicat alComisarii au descoperit ca in unele magazine PROFI exista practica comerciala incorecta, deoarece nu existau si produse de referinta cu preturile aferente. Comisarii au gasit la comercializare carne tocata, diferite sortimente fara mentiunea "origine UE sau afara UE" si carne de pasare refrigerata cu apa si sange in ambalaj. In urma controalelor s-a gasit la comercializare paine vrac si alte produse vrac fara afisarea informatiilor privind ingredientele posibil alergene.Clientii aleg de regula sa cumpereromanesti. Cei de la PROFI s-au gandit sa vanda rosii din Polonia cu eticheta romaneasca. Astfel, comisarii de la Comisariatul Regional pentruProtectia Consumatorilor Iasi au descoperit o alta practica comerciala inselatoare. La raft se declara originea rosiilor Romania, iar in realitate erau din Polonia. Si la piersici se declara provenienta Spania, desi in realitate erau din Grecia. Tot la vanzare au fost gasite nectarine din Turcia, desi in realitate erau din Spania. Comisarii au verificat ambalajele originale ale produselor si au stabilit aceste aspecte.De mai multe ori, clientii PROFI au reclamat ca exista preturi diferite casa-raft. In urma acestor controale, comisarii au descoperit diferente intre pretul afisat la raft si cel de la casa de marcat. Astfel, pretul la produsul "margarina" era de 5,69 lei la raft si 6,19 lei la casa de marcat. Inspectorii au gasit nereguli si la temperaturile de pastrare indicata de producator la produsul carne tocata: -14 grade constatat fata de -18 grade indicat. Totodata a fost gasit pe raftde vara Camprofirio 2+1 gratis fara a exista la raft produsul etalon.În anul 2016, comisarii de la Comisariatul Judetean pentruIasi au aplicat operatorului economic SC Profi Rom Food S.R.L. un numar de 45 sanctiuni contraventionale în valoare totala de 91.000 de lei. Abaterile constatate au fost legate de neafisarea pretului la produse preambalate, comercializare produs inscriptionat "Nr. 1 in Romania" fara a face dovada in acest sens si neinscriptionarea ingredientelor alergene pe etichetele de produs.De asemenea, comisarii au semnalat neinformarea completa si corecta a consumatorilor asupra elementelor de identificare si caracterizare ale produselor puse la, comercializare de produse neconforme si comercializare de produse inscriptionate cu "super oferta", fara a mentiona valabilitatea ofertei.