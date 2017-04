REVOLTATOR! Afacerea 'autobuzele second-hand' din Iasi l-a imbogatit pe acest politician controversat

Vasile Puscasu

• Iesenii au fost obligati in ultimii ani sa circule in mijloace de transport la mana a doua, uzate, inconfortabile si care polueaza mult • Majoritatea autobuzelor second hand ale Companiei de Transport Public Iasi au fost cumparate de la acelasi afacerist local, care a adunat o avere prin vanzarea unor mijloace invechite • Vasile Puscasu a avut castig total de aproape 3,2 milioane lei numai din ultima afacere scandaloasa pentru cetatenii orasului Iasi care sunt nevoiti sa circule in autobuze vechi si stricate cumparate din bani publici la preturi exorbitante



Vasile Puscasu este un politician obscur din Iasi care s-a imbogatit de pe urma afacerilor pe bani publici. Acesta este personajul care a stat in spatele celor mai multe vanzari de autobuze second-hand catre RATP, iar mai apoi CTP Iasi. Autobuze aflate intr-un grad avansat de uzura tehnica si morala, care polueaza atat fonic cat si atmosferic, au fost rulate ani de-a randul pe strazile Iasului, cetatenii fiind nevoiti sa calatoreasca intr-un disconfort maxim.



UNPR, Vasile Puscasu este patronul firmei SC Unistil SRL, singurul operator privat de transport public care a functionat pe raza municipiului Iasi si care a facut concurenta directa RATP-ului (actualul CTP), aflat in subordinea Primariei Iasi. Desi a fost concurentul companiei publice de transport, Puscasu a fost principalul furnizor de autobuze catre RATP si CTP Iasi, afacere din care a castigat o avere. Acesta a vandut catre firma publica de transport a Iasului chiar si autobuzele rulate de Unistil SRL in Barlad si pe care nu le-a folosit vreme de un an dupa ce si-a pierdut licenta de operare.





Firmele controlate de Vasile Puscasu, Unistil SRL respectiv SC Motel Bucium SRL, sunt principalii furnizori de autobuze second-hand pentru transportul public din Iasi, cele doua companii fiind castigatoare in cazul mai multor licitatii organizate in trecut de Primaria Iasi pentru achizitia de mijloace de transport, autobuzele inregistreaza numeroase avarii chiar in timpul mersului.

Ultima lovitura a lui Puscasu - tun de 1,4 milioane lei



Ultima mega afacere facuta de Puscasu a fost inchirierea a 16 autobuze Scania catre CTP Iasi la un pret cu care autobuzele s-ar fi putut cumpara. Practic, CTP Iasi a platit pentru inchirierea celor 16 autobuze de la firma Unistil SRL, pentru o perioada de un an, o suma de 1.440.000 lei, adica 90.000 lei (20.000 euro) pentru fiecare autobuz inchiriat pentru 12 luni.







Ultimele serii de autobuze second-hand cumparate pentru RATP Iasi au costat in medie 20.000 euro bucata, adica tot atat cat se plateste acum pentru inchirierea unui autobuz pentru o perioada de un an. Cu alte cuvinte, se va plati pentru inchirierea unui autobuz pe o perioada de 12 luni tot atatia bani cat s-ar plati pentru cumpararea unui autobuz asemanator.

In caietul de sarcini care a fost intocmit de specialistii in achizitii ai CTP Iasi a existat o cerinta obligatorie care pare una cu dedicatie. Este vorba despre termenul de livrare a autobuzelor, care a fost fixat la doar 3 zile pentru un lot de 10 vehicule. "Prima transa sa fie de minim 10 autobuze in 3 zile de la semnarea contractului, iar diferenta in termen de maxim 30 zile. Livrarea se va face la sediul/locatia beneficiarului", dupa cum se specifica in caietul de sarcini.



O astfel de cerinta este extrem de greu de indeplinit de majoritatea firmelor din Romania, insa o coincidenta suspecta face ca, fix la garajul companiei Unstil SRL din Tudor Vladimirescu au aparut brusc mai multe autobuze cu podea joasa.



Clauza secreta din contract care compromite transportul public din Iasi



Mai mult, pe langa profitul imens castigat din inchirierea unor autobuze vechi, Vasile Puscasu ar putea primi si un mega-bonus pentru ca, dupa ce autobuzele vor fi rulate vreme de un an, ele pot fi vandute la CTP Iasi.



In conditiile in care aceste autobuze Scania nu au fost acceptate la nicio licitatie la care au fost propuse, in contractul incheiat pe plan local este specificat faptul ca CTP Iasi poate cumpara autobuzele respective pana la expirarea contractului in luna februarie 2018, pretul de achizitie fiind stabilit la 26.000 euro bucata. Asta se intampla in conditiile in care un model asemanator de autobuz se vinde in Olanda cu circa 10.000 euro bucata.



De exemplu, autobuzele DAF aduse din Olanda pentru RATP Iasi prin intermediul Unistil SRL au costat 18.000 euro bucata. Si nu doar atat, acestea au fost cumparate de Puscasu cu sume de 9-11 mii euro din Olanda, ceea ce i-a dus un profit de aproape 100 la suta, adica de aproape 1,4 milioane lei. Cele 16 autobuze Scania inchiriate de Puscasu catre CTP Iasi in primavara acestui an au circulat in Barlad pana cand licenta de transport a Unsitil SRL a fost restrasa, iar apoi vehiculele au fost tinute in garaj vreme de un an.

Pe langa profitul de 1,4 milioane lei obtinut din inchirierea autobuzelor, Vasile Puscasu mai poate castiga alti 1,8 milioane lei din vanzarea lor catre Compania de Transport Public Iasi, ceea ce ii aduce un castig total de aproape 3,2 milioane lei numai din aceasta afacere scandaloasa pentru cetatenii orasului Iasi care sunt nevoiti sa circule in autobuze vechi si stricate cumparate din bani publici la preturi exorbitante.