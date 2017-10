Controale drastice la taximetristii din Iasi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Reprezentantii Serviciului Judetean deau desfasurat mai multein aceasta luna la taximetrele din Iasi. De asemenea, au fost verificate metrologic si s-au emis buletine de verificare metrologica pentru 1.457 mijloace de masurare, s-au facut verificari la 820 de contoare de apa si s-au etalonat 235 mijloace de masurare din domeniul nereglementat, in total realizandu-se un venit de peste 100.000 de lei. Aceste verificari se fac la cererea iesenilor si operatorilor economici.De asemenea, s-au testat 822 de mijloace de, intocmindu-se 17 procese-verbale de supraveghere, in urma carora s-au incasat 33.289 de lei.Au fost verificate 71 mijloace de masurare, fiind vorba de aparate de cântarit cu functionare neautomata si greutati de lucru,, contoare de apa, distribuitoare de carburanti, rezervoare de stocare lichide, contoare de gaz, contoare de energie electrica. In urmatoarea perioada vor fi verificate salile cu jocuri de noroc si contoare electrice.