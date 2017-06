DSVSA cumpara reactivi pentru laborator, in valoare de 65 de mii de euro

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Iasi organizeaza in luna iulie opentru achizitia desipentru diagnosticul de. Conform estimariii bugetare,va cheltui maximum 291,350 lei, fara TVA, aproximativ 65 de mii de euro.Procedura este impartita in 102 loturi, fiecare continand un anumit produs necesar pentru functionarea laboratorului DSVSA. Data limita de depunere a ofertelor este 26 iunie 2017. Printre produse se numara Formaldehida, Acid pipemidic, Hemolizina, Kit Elisa detectie anticorpi brucelici pe probe de lapte, Kit Elisa pentru detectia de anticorpi ai pestei porcine clasice sau Kit Elisa pentru detectia de anticorpi specificifici anti-virusul bolii limbii albastre la rumegatoare."Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa poata fi comparata cu cerintele si parametrii tehnici prevazuti in caietul de sarcini. Se va prezenta descrierea tehnica a produsului. Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt stricte, in acest sens oricetehnica care se abate de la aceste cerinte va fi respinsa. Depunerea se face online, documentele vor fi semnate electronic cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau imputernicit al operatorului economic in functie de calitatea acestuia", sunt conditiile DSVSA.