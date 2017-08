Se acorda rechizite scolare pentru elevii fara posibilitati materiale

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

A fost lansat proiectul "Acordarea de materiale scolare pentru anul scolar 2017/2018" din cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020. POAD este unîn valoare de 6,75 milioane euro prin care vor fi oferite rechizite scolare unui numar de aproximativ 365.000 dedin învatamântul de stat prescolar, primar si gimnazial, pentru anul scolar 2017/2018.POAD vine astfel în completarea Programului National de Rechizite Scolare, finantat de lasi derulat în fiecare an de Ministerul Educatiei Nationale, program prin care copiii defavorizati primesc rechizite la începutul fiecarui an scolar.Proiectul vizeaza cresterea participarii la cursuri a elevilor fara posibilitati materiale si prevenirea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii în rândul celor mai defavorizati copiiprescolar, primar si gimnazial.Conform estimarilor, 365.000 devor beneficia de rechizite scolare prin"De pachetul de(inclusiv ghiozdane) vor beneficia aproximativ 365.000 de prescolari si scolari care sunt în întretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50 la suta din salariul de baza minim brut pe tara", au explicat reprezentantii Autoritatii de Management pentru Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate.Solicitantul eligibil al apelului de tip non-competitiv este. Institutia va implementa proiectul la nivel national, în parteneriat cu inspectoratele scolare din întreaga tara. Cu fondurile din POAD, inspectoratele scolare vor achizitiona rechizite scolare pentru copiii defavorizati din învatamântul primar si gimnazial, precum si materiale pentru copiii prescolari, care vor fi folosite la activitatile din gradinite.