Simona Halep, nominalizata de WTA pentru titlul de Jucatoarea Lunii Mai.

Simona Halep 2

Simona Halep, letona Jelena Ostapenko si ucraineanca Elina Svitolina sunt cele trei candidate la titlul de jucatoarea lunii mai in circuitul profesionist feminin de tenis, potrivit site-ului WTA. Simona Halep, care a pierdut sambata finala turneului de la Roland Garros, are cel mai bun bilant pe zgura in 2017, cu 19 victorii si 3 infrangeri, reusind sa castige titlul la Madrid, sa joace finala turneului de la Roma, sa atinga semifinale la Stuttgart si sa fie aproape de castigarea primului sau turneu de Mare Slem. Invinsa cu 4-6, 6-4, 6-3 de Jelena Ostapenko in finala de la Paris, Simona Halep a ratat sansa de a urca pe primul loc in clasamentul WTA, dar este lider in clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor.