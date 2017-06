O cunoscuta cantareata din Romania a fost data afara de pe plaja! Politia a luat-o cu forta

Afacerea de pe Litoral a cantaretei Maria Buza pare a se fi naruit, dupa ce persoanele care i-au inchiriat anul trecut o plaja in Mamaia au gonit-o cu Politia.

Pentru ca pe 1 Mai nu a putut redeschide localul de pe malul marii, ea a angajat un avocat care sa o reprezinte in instanta.

Anul trecut, afacerea a mers cat de cat bine, insa iata ca in acest sezon estival ei n-au mai putut redeschide restaurantul de pe plaja ba, mai mult, s-au trezit si cu Politia pe cap.

Cei doi soti au fost fortati sa elibereze locul, desi aveau toate actele la zi: “Noi am fost fortati sa plecam. Ne-au dat afara cu Politia de pe plaja. Aveam contract, cu chirie platita in avans.

Am vrut sa deschidem pe 1 Mai. Acum, am vorbit cu un avocat pentru a merge in instanta”, a declarat Maria Buza.

“Ne-au dat afara pur si simplu. Am primit tot felul de notificari ca suntem abuzivi, dar noi aveam contract. Eu ma mutasem acolo ca sa muncesc, sa deschid. M-am trezit cu Politia, ca ce caut acolo”, a declarat George Patrascu. Ei de-abia acum au recunoscut ca au mai avut ceva mici necazuri cu acesti proprietari si in 2016: “Din pacate, lucrurile nu stateau foarte bine in locatia respectiva, inca de anul trecut. Noi i-am rugat pe cei in cauza sa se ocupe, sa fie totul in regula, ca in momentul in care incepem si venim sa ne desfasuram activitatea, sa fie toate lucrurile puse la punct”, a adaugat Maria Buza.

