Un barbat si o femeie din localitatea Dolhasca, din judetul Suceava, s-au prezentat lade la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, dupa ce si-au internat fiul la Spitalul "Prof. Dr. Nicolae Oblu" () din Iasi. Sotia, S.P., in varsta de 43 ani, a fost diagnosticata cumuscata om la degetul mare drept.Sotul, S.R., de 45 ani, a fost diagnosticat cu plaga muscata om degetul I si II de la mana stanga si degetul II de la mana dreapta. Ambii au fost internati la Clinica deplastica si reconstructiva. Parintii au fost muscati de propriul fiu in timp ce incercau sa-i scoata limba cu degetele in timpul uneia baiatului."Pe data de 20 august, seara, baiatul celor doi pacienti, absolvent de facultate, a fost victima unei agresiuni in orasul Dolhasca, din Suceava. In urma loviturilor primite de la agresori, tanarul a suferit un traumatism cranio-cerebral cu pierderea starii de cunostinta si un hematom intracerebral. Ieri (marti, 22 august 2017-n.r.) baiatul a fost adus de parinti la, unde a fost internat la Spitalul de Neurochirurgie. Parintii aveau plagi severe la degetele de la maini, dupa ce au fost muscati de fiu. Baiatul a facut convulsii si parintii au incercat sa-i scoata limba cu degetele", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi.