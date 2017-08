Cristina Grigorescu

Postul dela Spitalul dedin Iasi a fost scos la. Consiliul de Administratie a stabilit calendarul desfasurarii examenului care va avea loc in perioada 2-10 octombrie 2017. La concurs va participa si dr. Cristina Grigorescu, manager interimar la unitatea medicala. Chirurgul Grigorescu a preluat functia de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie la 1 iunie 2017, dupa ce presedintele Consiliului Judetean Iasi l-a demis pe fostul manager, ec. Dumitru Filipeanu.Concursul va cuprinde doua etape: verificarea dosarelor de inscriere, proba eliminatorie si sustinerea si evaluarea proiectului de management. Pe 6 octombrie 2017 vor fi afisate rezultatele finale. Daca chirurgulva promova examenul, in luna octombrie 2017, vor fi organizate concursurile pentru posturile de director medical si director financiar contabil.Cu toate ca in luna iulie contractele dr. Costica Mitrofan, director medical si ec. Roxana Adam, director financiar contabil, au expirat, managerul Cristina Grigorescu i-a pastrat in functie pana la organizarea concursului."Voi participa la concursul de manager, dar este posibil sa nu promovez examenul. I-am pastrat pe directorii medical si financiar contabil in functie, interimar, pentru ca sunt buni. Daca voi promova concursul de manager, atunci voi face demersurile pentru organizarea concursurilor pentru celelalte posturi, inclusiv sefi de clinica", a declarat medicul chirurg Cristina Grigorescu. Timp de sapte ani, aceasta a facut parte din conducerea unitatii medicale ca director medical, apoi inca trei ani ca sef la Clinica detoracica.