Nu va lasati pacaliti. Medicii le considera otravuri pentru organism

•In aceste zile, medicii recomanda iesenilor sa fie foarte precauti atunci cand folosesc aceste produse • Nerespectarea acestor indicatii pot crea grave probleme de sanatate



imbolnavire pe care le prezinta anumite produse folosite din abudenta in perioada Sfintelor Sarbatori de Paste. Tentati de frumusetea culorilor, multe gospodine aleg vopseaua tipografica pentru inrosirea oualor, vopsea care poate fi achizitionata de la orice colt de strada, la preturi modice.



"Chiar daca sunt mai ieftine sau mai frumoase, vopselele tipografice sau cele facute artizanal pot avea efecte nocive datorita plumbului si oxizilor de metale: cupru, aluminiu si staniu din compozitie. Vopselele textile sau cele tipografice patrund prin porii oului si pot contamina albusul sau galbenusul, existand riscul declansarii unor toxiinfectii alimentare sau alergii. Recomandam ca la vopsirea oualor sa folositi doar substante certificate medico-sanitar, achizitionate din magazinele specializate, evident daca nu folositi colorantii naturali, prin utilizarea foilor de ceapa sau a frunzelor de nuc. Alte riscuri sunt legate de vechime si mod de conservare. Este preferabil, mai ales atunci când sunt utilizate crude, în creme, maioneze, spuma de albus, ouale sa fie foarte proaspete si sa fie spalate înainte de utilizare", a precizat dr. Tudor Ciuhodaru.



Nu exista masa de Paste fara traditionala carne de miel. Medicii recomanda iesenilor sa fie cumpatati atunci cand consuma preparate din carne de miel. "Carnea de miel are valoare calorica ridicata si este considerata "toxica" în anumite conditii. Vorbim de 200 - 300 kcal la 100 grame si un continut ridicat de potasiu, iar organele, în special ficatul, au continut ridicat de fier, zinc cu rol energetic, dar si cantitati mici de calciu, acid folic si vitamina E. Prin componenta proteica importanta, dar si continutul ridicat de grasimi saturate, cam 80 mg de colesterol la 100 grame, carnea de miel are risc aterogen, dar totodata este considerata de unii drept afrodiziac natural. Probleme sunt în special cu carnea mieilor cu greutate mai mica de 10 kg sau sub 9 saptamâni, legate de continut, preparare si, nu în ultimul rând, de provenienta si conservare. Continutul ridicat de colagen bogat în oxipurine, fac aceasta carne dificil de digerat, fiind considerata chiar "toxica", mai ales pentru pacientii cu guta, afectiuni gastrointestinale si hepato-renale dar nu numai", a precizat medicul Ciuhodaru.



Prepararea optima este la gratar sau înabusita, evitând prajitul, iar stufatul necesita cât mai multe legume pentru a preveni constipatia. Nu sunt recomandate asocierile cu pâinea, mamaliga sau pastele ce genereaza încetinirea tranzitului.