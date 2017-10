Un barbat din Iasi a mers in padure si a recurs la un gest extrem

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Ieri, un barbat din localitatea ieseana Ciurea a fost transportat de urgenta la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi. Petrica M., in varsta de 46 ani, a incercat sa se sinucida. Acesta a mers in padurea aflata in apropierea comunei Ciurea unde a decis sa-si puna capat vietii, in urma unui conflict in familie.Tot ieri, un alt barbat din localitatea Ciurea a avut nevoie de transport la spital. Adrian M., de 34 ani, a recurs la o tentativa de. Tanarul a consumat alcool pentru a-si face curaj si apoi a baut aproximativ 200 ml de. Adrian M. a incercat sa se sinucida dupa o cearta in familie."Pacientul a fost diagnosticat cu intoxicatievoluntara. A inghitit un flacon in care era insecticid. Pacientul a mers in padure si a baut continutul din flacon. Din cate am inteles a fost adus acasa de un cetatean din sat care aduna lemne. Celalalt pacient este diagnosticat cucu clor voluntara. Ambii pacienti sunt internati la Sectia de toxicologie.poate provoca arsuri la nivelul gurii si a esofagului. Deocamdata, evolutia starii de sanatate a pacientilor este stabila. Pana la externare, pacientii vor fi trimisi la un consult psihiatric", au spus reprezentantii Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi.