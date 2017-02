Talharie la pacanele

Un talhar a crezut ca da lovitura vietii chiar in sala de jocuri. In noaptea de 18 spre 19 noiembrie, un barbat de 34 de ani, din Iasi, aflându-se în incinta unei sali de jocuri, din municipiul Iasi, a încercat sa smulga borseta cu bani a unei angajate, însa nu a reusit sa plece cu nimic. Pe 1 februarie, acesta a fost identificat si cercetat pentru tentativa de talharie calificata.



Cercetarile continua, urmând ca la finalizarea acestora dosarul penal întocmit sa fie înaintat Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi. Astfel de incidente in salile de pacanele sunt frecvente la Iasi. Chiar daca locatiile sunt doate cu sisteme de supraveghere video, de putine ori infractorii sunt prinsi.