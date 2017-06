Noi proiecte demarate in comunele din judet

Mai multe localitati din judetulau trecut la implementarea unornoi. Procedurile in cauza au fost deja demarate, urmand a fi scoase laDe exemplu, comunava aloca 793.000 de lei pentru executia lucrarilor legate de reabilitarea si dotarea caminului cultural in satul Harmanestii Vechi. Fondurile provin din Programul National de Dezvoltare Rurala (), iar firmele interesate pot depunepana pe 3 iulie.Primaria comuneiva aloca peste 1.3 milioane de lei pentru proiectarea si executia lucrarilor legate de o noua gradinita cu program normal in satul Gropnita si pentru scoala primara in satul Malaesti. Firmele interesate pot depune oferte pana pe 3 iulie, fondurile fiind gestionate din bugetul local.In schimb, Primaria comuneiva aloca 1,5 milioane de lei pentru extinderea retelei de canalizare in localitate. Firmele interesate pot depune oferte pana pe 3 iulie, deschiderea acestora urmand a avea loc cateva zile mai tarziu.