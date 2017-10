Fotbalul nu este doar un joc! Un fan si-a revenit din coma, dupa ce a auzit cantecele echipei de suflet

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Fotbalul nu este doar un simplu sport. Acest lucru a fost demonstrat din nou, în Anglia. Unse afla înde doua zile, dar si-a revenit miraculos când a auzit cântecele galeriei echipei favorite.(59 de ani) a suferit un infarct si, dupa ocare a durat 18 ore, a intrat în coma, iar sotia Danna a fost anuntata sa se astepte la ce e mai rau. Sotia acestuia a stat lânga Tony doua zile si a gasit pâna la urma pe iPad cântecele galeriei lui Plymouth Argyle, echipa al carei fan înrait este sotul ei. Danna a povestit întâmplarea în amanunt.”Am fost sunata de medicul, care m-a chemat sa vorbesc cu el. M-am asteptat la ce era mai rau. Mi s-a spus ca daca nu da niciun semn de revenire în urmatoarele doua zile, va fi decuplat de la aparate. L-am împins la limita. Am încercat sa vorbim cu el, l-am strâns de mâna. I-am cântat melodii, dar nu se întâmpla nimic. Am adus copiii sa îl vada. Am decis sa ascultam niste cântece din galeria lui Argyle si în acel moment a deschis ochii”, a povestit Danna.Toata familia este uimita de faptul ca acesta continua recuperarea miraculoasa: ”Acum merge si se duce singur la cumparaturi. Memoria lui nu mai este totusi aceeasi. Uita anumite lucruri”, a încheiat sotia lui Tony.