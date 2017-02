A primit pedeapsa meritata. Risca multi ani de temnita

O escroaca a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Elena Barcu, din Ialomita, a fost prinsa de politisti in timp ce transfera in conturile detinutilor o suma mare de bani. Escroaca dadea tepe folosindu-se de metoda "accidentul". Astfel, pe 31 ianuarie, femeia a fost prinsa la un oficiu postal din Iasi, în timp ce facea transferuri de bani, susceptibili a proveni din infractiuni prin metoda "accidentul", catre persoane aflate în penitenciar.



În momentul prinderii, aceasta a rupt chitantele si copiile mandatelor postale trimise si le-a aruncat. Ea este banuita ca, în luna ianuarie a acestui an, a indus în eroare prin metoda "accidentul" doua femei, de 71, respectiv 75 ani, iar ulterior a mers la domiciliile acestora, de unde a ridicat 5.600 lei, respectiv 10.000 lei. În urma controlului corporal facut asupra femeii au fost gasiti 600 euro, peste 2.000 lei, o agenda telefonica si trei telefoane mobile.



De asemenea, în urma perchezitiei domiciliare, in casa acesteia, situata în municipiul Iasi, au fost gasite si ridicate alte bunuri. În baza probatoriului administrat, femeia a fost retinuta pe baza de ordonanta pentru 24 de ore. Pe 1 februarie, femeia a fost prezentata Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi si Judecatoriei Iasi, instanta care a dispus arestarea preventiva a acesteia pentru 30 de zile.