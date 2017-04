• O ieseanca a ramas profund dezamagita dupa ce a facut cumparaturi de la HUMANIC • Desi a purtat o singura data perechea de pantofi cumparata din acest magazin, acestia s-au descusut, iar cand a mers sa returneze produsul a avut parte de o surpriza • Desi legea ii da dreptate iesencei, reprezentantii magazinului au ezitat sa tina cont de asta •



O ieseanca a plecat cu un gust amar din magazinul. In cursul saptamanii trecute femeia a mers la cumparaturi si a gasit o pereche depe placul ei. A scos din buzunar aproape 250 de lei si i-a cumparat. Dupa ce i-a purtat cateva ore, pantofii s-au rupt, de la o cusatura. A mers inapoi la magazinulpentru a primi o alta pereche."Am cumparat o pereche de pantofi de la. I-am puratat o data si s-au desfacut cusaturile. Am mers la magazin pentru a-i schimba, insa personalul mi-a spus ca trebuie dusi la reparat. Nu mi s-a parut corect si am cerut sa primesc o pereche in schimb. Mi-au spus ca asta este politica magazinului. Am lasat pantofii la reparat. Vanzatoarele mi-au spus ca pot sa merg sa fac reclamatii unde vreu, oricum ei nu imi dau alta pereche", a precizat ieseanca.Dupa cateva zile de asteptat, ieseanca a primit perechea reparata. Cu toate acestea, legea spune ca persoana care cumpara un produs are dreptul sa-l returneze.