• Un echipaj medical a fost solicitat de urgenta in curtea societatii comerciale • Ce spun reprezentantii institutiei de control dupa primele cercetari



Ancheta de proportii la o societate comerciala situata la iesirea din municipiul Iasi, spre localitatea Tomesti. Un echipaj medical a fost solicitat de urgenta la fata locului, dupa ce unul dintre angajati a suferit un accident cumplit. Mihai Murariu, in varsta de 60 ani, a fost transportat la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. Muncitorul este in stare critica. Corpul barbatului a fost strivit intre cabina unui camion si sasiul autovehiculului.



"La sosirea echipajului medical, pacientul era constient. Utilajul i-a strivit cutia toracica. Pacientul era in stare de soc hemoragic si imediat a facut un stop cardio-respirator. A fost resuscitat si inima a repornit, pacientul fiind dus direct in sala de operatie. E echipa multidisciplinara din care au facut parte medici de la chirurgie toracica, chirurgie vasculara si chirurgie generala, a intervenit pentru salvarea vietii pacientului. Cea mai dificila a fost partea vasculara, cu sangerare masiva. In urma accidentului au fost strivite vase mari de sange. Pacientul este la terapie intensiva, iar prognosticul este foarte rezervat. Pacientul este, in continuare, in stare critica. Este greu de precizat acum daca pacientul va scapa cu viata", a declarat prof. dr. Diana Cimpoes, sefa UPU-SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon.



Victima este angajata la societatea comerciala Remat Brasov SA, punct de lucru Iasi. Mihai Murariu dezmembra un camion de tip vechi. Practic, acesta trebuia sa taie camionul in bucati. La un moment dat, muncitorul a rabatat cabina si a inceput sa taie. In timp ce executa aceasta lucrare, cabina a cazut si partea superioara a corpului muncitorului a fost prinsa intre cabina si sasiu.



De precizat este ca, o astfel de cabina are cateva sute de kilograme. Fiind un accident de munca, la fata locului s-a deplasat si un inspector de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Iasi.



"Deocamdata, ancheta este efectuata de angajator. Daca muncitorul nu va supravietui, ancheta va fi preluata de noi. Starea victimei este foarte grava. Din primele cercetari muncitorii nu aveau un echipament de lucru corespunzator. De asemenea, o parte de vina au si muncitrii, dar si sefii lor care trebuiau sa-i supravegheze. Dupa finalizarea cercetarii se va sti cu exactitate care au fost cauzele producerii accidentului de munca si cine sunt vinovatii. In functie de aceste date vor fi aplicate si sanctiuni", a declarat George Tanasievici, inspector sef adjunct la ITM Iasi.