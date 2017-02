De aproape cinci ani de zile, in Bolta functioneaza un cabinet stomatologic, cu program non-stop, unde iesenii pot primi ingrijiri medicale de urgenta. Majoritatea iesenilor care apeleaza la medicii din cabinet au infectii dentare si dureri insuportabile. Aici, beneficiaza de ajutor medical in urgenta, dupa care sunt indrumati la medicul stomatolog pentru tratamente de specialitate. Multi dintre ieseni, revin la cabinetul din Bolta, tot pentru infectii dentare, pentru ca nu au mers la medicul stomatolog. Serviciile medicale scumpe, chiar foarte scumpe, oferite de medicii stomatologi ii impiedica pe multi dintre ieseni sa-si trateze dintii.



"Pe timpul noptii vin unu-doi pacienti, iar ziua, cam 10. Sunt si copii si adulti. In cabinetul stomatologic care functioneaza in cadrul UPU se acorda numai interventii medicale de urgenta. Pacientii care ajung aici au infectii, abcese dentare, dureri. Din pacate, avem multi pacienti care revin, periodic, la cabinet, pentru ca nu merg sa se trateze la stomatolog. Este adevarat ca serviciile stomatologice sunt scumpe. In general este vorba de persoane neasigurate. Asistentul medical de la cabinetul stomatologic este generalist si noi mai trimitem iesenii care se prezinta in UPU, pentru tratament, sa-si faca o injectie, acolo. Contra unei sume de 10 lei li se administreaza tratamentul injectabil. Procedam astfel pentru ca la cabinetul stomatologic nu este aglomerat", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon.



Exista cateva manifestari specifice unei infectii dentare: inflamarea si inrosirea puternica a gingiei; punga de puroi la radacina dintelui; spasme musculare in zona maxilarului; dispersia durerii si inflamatiei la nivelul maxilarului, obrajilor, gatului, nodulilor limfatici; migrarea durerii la nivelul urechilor; dificultate la deschiderea gurii.



Medicii avertizeaza asupra complicatiilor severe care pot sa apara rapid daca simptomele sunt ignorate. Simptomele infectiilor dentare nu sunt intotdeauna usor de recunoscut, pentru ca o parte dintre ele se pot confunda cu manifestarile unor inflamatii gingivale superficiale care, de cele mai multe ori, sunt ignorate de pacienti sau tratate cu calmante.